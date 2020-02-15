Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

15.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Açıklaması

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova'da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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