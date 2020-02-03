Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü

Suriye rejimi tarafından İdbib’de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

03.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü

rejimi tarafından İdlib'de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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