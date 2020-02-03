Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'yi görüştü
Suriye rejimi tarafından İdbib’de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
03.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:38
Suriye rejimi tarafından İdlib'de düzenlenen saldırıda 5 Türk askeri hayatını kaybederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com