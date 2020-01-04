Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

04.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler