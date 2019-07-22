Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son hava saldırısı hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib konusunu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son hava saldırısı üzerine telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar iki bakanın Suriye ve İdlib konularını ele aldığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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