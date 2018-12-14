Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

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