Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da görüştü. Moskova'da bir araya gelen bakanlar önce heyetler arası görüşme yaptı. Lavrov açıklamasında, "Sayın bakan değerli meslektaşlarım Moskova'da sizleri görmekten çok mutlu olduk. Bizim çok yoğun siyasi diyaloğumuz var. 14 Mart tarihinde sizlerle birlikte ortak bir stratejik toplantı yaptık. Daha sonra 3 Nisan tarihinde ülke liderlerinin arasında görüşme yapıldı. İki liderimiz arasında sıkı temaslar var. Ayrıca iki ülke arasındaki bakanlar arasında gerek siyasi gerek ekonomik gerekse de diğer konularda sıkı temaslar oluyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov açıklamasının devamında, "Bugün sizinle ikili ilişkileri görüşmemiz için yeni bir fırsat yakalamış olduk. Ayrıca siyasi konuları da ele alarak Suriye konusunu da Astana görüşü formatına uygun olarak görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum tekrar sizi görmekten ve Moskova'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 14 Mart tarihinden bu yana 4. kez görüşmemiz. Bu esasen hem ikili görüşümüzde yakaladığımız ivmenin göstergesi hem de bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın işbirliğimizin bir neticesi. Liderlerimizin sık sık görüşmesi, bizlerin sarf ettiği çabalar sayesinde ikili ilişkilerimiz daha da iyiye gidiyor. Çok önemli tarihi projeleri hayata geçiriyoruz. Ticari ilişkilerimiz gelişiyor. Ekonomi Bakanımız da Moskova'da kültürel ilişkilerimiz ve turizmdeki işbirliğimiz beni mutlu ediyor. İlişkilerimizi çok daha ileri noktaya götürme konusunda hem mutabakatımız hem kararlılığımız var. Karşılıklı güven bölgesel konularda da birlikte çalışmamıza vesile oldu ve bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlar da yakın işbirliğimiz sayesinde oldu. Bugünkü toplantımız, atacağımız adımları değerlendirme konusunda önemli olacaktır" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA