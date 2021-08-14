Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz, kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz, kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz, kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz, kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" - Haberler
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