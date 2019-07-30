Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus basınının sorularını yanıtladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergej Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası Rus basınının soruların yanıtladı.
Kaynak: AA
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