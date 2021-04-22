Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı Aurescu'yla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te Rumen mevkidaşı Bogdan Aurescu'yla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te Rumen mevkidaşı Bogdan Aurescu'yla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Stratejik ortaklığımızın 10. yıl dönümünde Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla görüştük." ifadesini kullandı

İki ülkenin ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye ve Romanya'nın savunma sanayisi ve eğitim dahil iş birliğini her alanda ilerleteceğini belirtti.

Çavuşoğlu, mevkidaşını Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin