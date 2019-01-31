Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da
Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında verilen gala yemeğine katıldı.
Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında verilen gala yemeğine katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Gymnich Toplantısı kapsamında, Romanya Ulusal Sanat Müzesinde düzenlenen gala yemeğine iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen davete, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.
Çavuşoğlu, Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen Gymnich Toplantısı'nın yarın gerçekleştirilecek ikinci gününe katılacak ve toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.
Kaynak: AA