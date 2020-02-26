Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var."

26.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var." - ANKARA

Kaynak: İHA

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