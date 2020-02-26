26.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:46

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını durdurması, işgal ettiği bölgelerden çekilmesi lazım. Bu işin sadece bir boyutu, ateşkes değil en önemlisi bu, saldırıların durdurulması ama başka boyutları da var." - ANKARA

Kaynak: İHA