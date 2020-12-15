Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:51
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiyi dile getirdi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiyi dile getirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD'nin aldığı karara ilişkin tepkimizi dile getirmiştir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı