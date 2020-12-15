Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

15.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:51
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiyi dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiyi dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşerek, ABD'nin aldığı karara ilişkin tepkimizi dile getirmiştir" denildi. 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ'ı görüştü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile Karabağ'ı görüştü
Son dakika haberi | SARAYBOSNA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna Hersek'te mevkidaşı Turkovic ile görüştü (2)
Son dakika haberi | SARAYBOSNA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna Hersek'te mevkidaşı Turkovic ile görüştü (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:54:13. #1.14#
title