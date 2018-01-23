Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Paris'te Bir Takım Diplomatik Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın yanısıra Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, İngiltere Ortadoğu'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Alistair Burt ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitsunari Okamoto ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA