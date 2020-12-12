Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

12.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 00:13
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mouynes'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'nın yeni Dışişleri Bakanı Erika Mouynes'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Panama'nın yeni Dışişleri Bakanı Erika Mouynes'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mouynes'le telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Mouynes'i kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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