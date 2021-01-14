Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın kabrini ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın kabrini ziyaret etti

14.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Cinnah'ın kabrini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın Karaçi'deki kabrine ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın Karaçi'deki kabrine ziyarette bulundu.

Pakistan ziyaretini sürdüren Çavuşoğlu, başkent İslamabad'daki temaslarını tamamlamasının ardından bu sabah Karaçi'ye geçti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Pakistan dostluğunun baş mimarlarından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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