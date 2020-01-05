Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

05.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani konusunu ele aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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