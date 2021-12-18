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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Afganistan konulu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a geldi.

Toplantıda, Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesine yönelik yardım çabalarının yanı sıra Filistin meselesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulması ve gündeme ilişkin kararlar alınması bekleniyor.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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