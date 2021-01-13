Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme yaptı.