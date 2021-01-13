Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme yaptı.
Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından mevkidaşı Bayramov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bayramov ile görüşmesini "TekMilletİkiDevlet" etiketiyle Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Yukarı Karabağ'a ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Barışın inşasında Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan