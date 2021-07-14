Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ve Kokand kentini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ile Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ile Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'da temaslarda bulundu.

"Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı konferans için Özbekistan'a giden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fergana ve Kokand'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Kadim bir medeniyete ve verimli topraklara sahip ata yurdumuz Özbekistan'ın Fergana bölgesini ve Türk Dünyası turizm başkenti Kokand'ı, Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov ile Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Ulugbek Azamov'la ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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