Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

07.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Çavuşoğlu, Buhara'ya giderek buradaki tarihi mekanlar ve eserlerle ilgili bilgi edindi.

Çavuşoğlu, Buhara'da kentin en önemli sembollerinden Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, hamamlar, müzeler ve diğer birçok yapının bulunduğu eski şehir kısmını ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, eski şehrin içinde kentin tarihi dokusunu yansıtan bir yürüyüş turu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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