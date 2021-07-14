Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da

İhlas Haber Ajansı / Dilmurod Cumabayev - Haberler | Güncel

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta ve Güney Asya: Bölgesel İşbirliği, Sınamalar ve Fırsatlar" Konferansına katılmak üzere Özbekistan'a geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da

FERGANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta ve Güney Asya: Bölgesel İşbirliği, Sınamalar ve Fırsatlar" Konferansına katılmak üzere Özbekistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerinde Taşkent'te düzenlenecek olan "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve fırsatlar" temalı Uluslararası Konferansa katılmak üzere Özbekistan'a geldi. Çavuşoğlu, Özbekistan ziyaretini Fergana vilayetinden başladı. Çavuşoğlu'nu Fergana Uluslararası Havaalanında Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Özbekistan Turizm ve Spor Bakanının Birinci Yardımcısı Uluğbek Azamov, Fergana Vilayeti Valisinin Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Yardımcısı İkbalcan Ergaşev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı. Çavuşoğlu'na havalimanında yöresel ekmek ikram edildi.

Çavuşoğlu, Fergana vilayetindeki Margilan İpek üretim merkezi, Hüdayar Han Sarayı, Kokand Camii Kompleksini ziyaret edecek, Altıarık ilçesindeki üzüm bağları ve kavun tarlalarını gezecek. Gece saatlerinde Taşkent'e hareket edecek olan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinliğine iştirak edecek. 16 Temmuz'da Çavuşoğlu "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve fırsatlar" konferansına katılacak.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Pakistan Başbakanı İmran Han, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 20'den fazla ülkenin Dışişleri bakanları, uluslararası ve bölgesel kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere toplam 600 kişinin katılımıyla düzenlenecek Konferans, Orta ve Güney Asya ülkeleri arasında dostluk ilişkilerini, iyi komşuluk ve karşılıklı güveni güçlendirmeyi amaçlıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferansa video mesaj yollayacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dilmurod Cumabayev

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