Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da

06.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki resmi temaslarının ardından Özbekistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki resmi temaslarının ardından Özbekistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan ayrılarak Özbekistan'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretlerinin ikinci durağı Özbekistan'daki resmi temasları kapsamında, ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu ikinci toplantısına katılması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında Özbekistan'ın ardından Kırgız Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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