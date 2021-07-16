Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Çavuşoğlu ve Mirziyoyev'un fotoğraf çektirmesi Görüşmeden detaylar TAŞKENT – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Çavuşoğlu ve Mirziyoyev'un fotoğraf çektirmesi
Görüşmeden detaylar TAŞKENT – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı