Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Çavuşoğlu ve Mirziyoyev'un fotoğraf çektirmesi Görüşmeden detaylar TAŞKENT – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Çavuşoğlu ve Mirziyoyev'un fotoğraf çektirmesi

Görüşmeden detaylar TAŞKENT – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi - Haberler
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