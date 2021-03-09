Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
09.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:40
Resmi temasları kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.
Resmi temasları kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı