Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

09.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:40

Resmi temasları kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Resmi temasları kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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