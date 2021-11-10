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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Özbek mevkidaşı Kamilov ile çalışma yemeğinde bir araya geldiğini bildirdi.

Çavuşoğlu mevkidaşıyla ekonomik-kültürel iş birliğini ve Afganistan'daki son durumu ele aldıklarını kaydetti.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
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