Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

05.02.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti 'de bulunan Çavuşoğlu, 'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler