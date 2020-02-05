Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü

05.02.2020 20:17 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA