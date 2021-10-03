Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti

MANİSA (AA) - ,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Osmanlı Müzesini ziyaret edip bilgi alması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile buluşması MANİSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa'da Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardındna sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.