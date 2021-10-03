Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti

AA - Haberler | Güncel

, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Osmanlı Müzesini ziyaret edip bilgi alması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile buluşması MANİSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa'da Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti.

MANİSA (AA) - ,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Osmanlı Müzesini ziyaret edip bilgi alması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile buluşması MANİSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa'da Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardındna sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti - Haberler
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