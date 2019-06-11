Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortaköy'de esnaf ziyaretinde bulundu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun turistlerle sohbeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun esnafla sohbeti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun turistlerle sohbeti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun esnafla sohbeti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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