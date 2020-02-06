Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

06.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ömrüm boyunca, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı...
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