Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, OECD'nin yeni Genel Sekreteri Cormann'la telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, OECD'nin yeni Genel Sekreteri Cormann'la telefonda görüştü

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, OECD'nin yeni Genel Sekreteri Cormann'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliğine seçilen Mathias Cormann ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliğine seçilen Mathias Cormann ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu, Cormann'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek Türkiye'ye davet etti.

Çavuşoğlu gün içinde ayrıca Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Ayşegül Çınar Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, OECD'nin yeni Genel Sekreteri Cormann'la telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:51:51. #1.16#
title