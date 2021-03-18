Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, OECD'nin yeni Genel Sekreteri Cormann'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliğine seçilen Mathias Cormann ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreterliğine seçilen Mathias Cormann ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu, Cormann'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek Türkiye'ye davet etti.

Çavuşoğlu gün içinde ayrıca Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz