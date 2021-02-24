Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı

24.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Bakan Çavuşoğlu Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'ndan ilk olarak Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ne geçti.

Türbede incelemelerde bulunan Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretle ilgili Twitter hesabından, "İnsan sevgisi, birlikte yaşama kültürü ve ötekine saygı. İşte Gül Baba'nın hikayesi! Gül Baba Türbesi Macaristan'la dostluğumuzun ve ortak tarihimizin en güzel nişanesi! Ruhu şad olsun." mesajını paylaştı.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Zeki Müren Cem Yılmaz
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:29:52. #1.15#
title