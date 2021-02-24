Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Bakan Çavuşoğlu Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'ndan ilk olarak Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ne geçti.

Türbede incelemelerde bulunan Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretle ilgili Twitter hesabından, "İnsan sevgisi, birlikte yaşama kültürü ve ötekine saygı. İşte Gül Baba'nın hikayesi! Gül Baba Türbesi Macaristan'la dostluğumuzun ve ortak tarihimizin en güzel nişanesi! Ruhu şad olsun." mesajını paylaştı.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz