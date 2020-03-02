: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü

02.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'ı kabul etti.

Kaynak: AA

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