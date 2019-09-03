Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması -İkilinin poz vermesi -Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.

03.09.2019 17:15
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması

-İkilinin poz vermesi

-Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü
Kaynak: AA
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