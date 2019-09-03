Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kabulü
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması -İkilinin poz vermesi -Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.
03.09.2019 17:15
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi karşılaması
-İkilinin poz vermesi
-Heyetlerarası toplantıda tarafların konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi Resmi Konut'ta kabul etti.
Kaynak: AA