Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.
08.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:01
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA