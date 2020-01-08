08.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:01

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda yaptığı görüşmede, İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik ile bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA