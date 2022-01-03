Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri...
AA / Emre Karaca - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması dahil ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.

AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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