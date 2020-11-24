Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan topraklardan çekilirse, normalleşme başlarsa Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan topraklardan çekilirse, normalleşme başlarsa Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda Dışişleri bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerini sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'ne yönelik olarak, "Güvenlik ön planda olduğu için güvenliğe yönelik politikalar izlediğimiz doğrudur. Türkiye'nin imajını olumsuz etkilediği doğru ama önce güvenliğimizi düşünmek zorundayım. Siz Avrupa Birliği'ne şunu soruyor musunuz; '15 civarındaki faslı neden engellediniz' diye" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin parçası, ortasında olduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz AB ile ilişkileri neden kötü yapalım? Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı had safhaya çıktı. AB ile ilgili süreç reformla devam eden bir süreçtir. AB bir virgüle takılıyor, aylarca dönüş yapmıyor. Bunu AB'ye soruyor musunuz" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ. İKİSİYLE DE MÜCADELE EDEN BİZİZ"

Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çevikzöz'ün toprak bütünlüğüne yönelik eleştirilerine, "Biz Türkiye olarak komşuları toprak bütünlüğüne nasıl saygı duymuyoruz? DEAŞ, PKK operasyonların yapmasak, BM şartına uygun değil mi girişimiz? Biz Suriye toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Her yerde ilk cümle şu Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği. Siz PKK marşı Kuzey Irak'taki operasyonlarımızdan da mı rahatsızsınız? Hangi ülkenin toprak bütünlüğüne saygısızlık yaptık. Özgür Suriye Ordusu ABD dahil birçok ülke tarafından tanınmış bir güçtür. DEAŞ'a karşı kaç şehit verdiler biliyor musunuz? Terör örgütleri arasında ayrım yapmıyoruz. İkisiyle de mücadele eden biziz" diye konuştu.

"KIBRIS'TA ECEVİT'İN ÇİZGİSİNDE, ERBAKAN'IN ÇİZİSİNDE SİYASET İZLİYORUZ"

KKTC'de Konya Belediyesi'nin, TOKİ'nın olmasından rahatsızlığı anlamadığını belirten Çavuşoğlu, "Anavatan'ım burası, yavru vatan orası. Tüm imkanlarımızla oradayız. DSİ de orada, TİKA'da orada. Karayolları Genel Müdürlüğü, Enerji Bakanlığı icrada, askerimiz orada. Biz Kıbrıs'ta Ecevit'in çizgisinde, Erbakan'ın çizisinde siyaset izliyoruz. Kıbrıs meselesinde CHP çizgisiyle aynı çizgide olduk. Kapalı Maraş konusunda birçok Rum vatandaş bize teşekkür ediyor. Envanter çıktıktan sonra herkesin hakkı verilecek, kimsenin hakkı çiğnenmeyecek" dedi.

Azerbaycan konusunda Çavuşoğlu, "Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili müzakereler sürecek. Azerbaycan bunu görüşmeye hazır. Tovuz'a kim saldırdı? Ermenistan Eylül'de sivillere kim saldırdı? Ermenistan. Ermenistan topraklardan çekilirse, normalleşme başlarsa Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Normalleşirse burada en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı kazanacaktır" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı