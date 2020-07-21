Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (2)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'daki sorunun çözümü, ateşkesin tesis edilmesi ve siyasi çözüme ulaşılması konusunda başta Sahel grubu ülkeleri olmak üzere Afrika ülkelerinin ve Afrika'daki örgütlerin daha aktif olmasını destekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (2)
21.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'daki sorunun çözümü, ateşkesin tesis edilmesi ve siyasi çözüme ulaşılması konusunda başta Sahel grubu ülkeleri olmak üzere Afrika ülkelerinin ve Afrika'daki örgütlerin daha aktif olmasını destekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Niamey'de, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaret kapsamda, Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yle de bir araya geleceğini belirten Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerde, iki ülke arasında kökleri 15. yüzyıla uzanan dostluğu ve ilişkileri her alanda nasıl geliştireceklerini ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi kazan-kazan anlayışı ve karşılıklı saygı temelinde her alanda ilerletme kararlılığımız tamdır. Ticaretimizi artıracağız." dedi.

Nijer'deki Türk yatırım miktarını da aynı şekilde artırma arzusunda olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, burada faaliyet gösteren Türk firmalarına verilen destek için mevkidaşına teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, Nijer'de faaliyet gösteren çok sayıda başarılı Türk firması olduğunun altını çizerek, dün akşam bu firmaların temsilcileriyle de görüştüklerini bildirdi.

Türk firmaların sayısının arttırılması için teşvik edilmeleri gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle tarım, madencilik ve enerji alanında Nijer'in zenginliklerini, Nijer halkının yararına değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Nijer'in bu bölgede adeta istikrar unsuru olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Dolayısıyla Nijer'in terörle mücadelesine destek vereceğiz." dedi.

Nijer ile askeri iş birliği alanında imzalanan anlaşmaların da terörle mücadele amacına yönelik olduğunu belirten Çavuşoğlu, savunma sanayi alanındaki iş birliğini de geliştireceklerini kaydetti.

"Nijer'e eğitim desteğimiz her geçen gün daha da artacak"

Çavuşoğlu, eğitim konusundaki iş birliğine ilişkin, "Nijer'deki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesinden memnunuz. TMV ile birlikte Nijer'e eğitim desteğimiz her geçen gün daha da artacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan Çavuşoğlu, diplomatların, askeri ve güvenlik güçlerinin eğitimi ile sağlık alanı dahil tüm alanlarda Nijer'e verdikleri eğitim desteğini arttıracaklarını söyledi.

Dün akşam bu ülkede faaliyet gösteren Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi'nde görevli 32 sağlık personeliyle tanıştığını anlatan Çavuşoğlu, bu personelin Nijer halkına hizmet vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, ihtiyaca göre Nijerlilerin Türkiye'de tedavi görmesinin de mümkün olduğunu bildirdi.

"Libya sorununun çözümünde Afrika ülkelerinin daha aktif olmasını destekliyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Ankourao'yla ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarının altını çizerek, görüşmelerde Libya konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bugüne kadar yaşananlardan ders alsın, aklını başına toplasın ve Libya'da tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler, başka çıkar yolu yok. Başka yollarla herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler. Libya'daki durumdan en çok etkilenen ülkeler ise başta Nijer olmak üzere Sahel Bölgesi'ndeki ülkeler, hatta ötesindeki Afrika ülkeleri. Dolayısıyla buradaki sorunun çözümü, ateşkesin tesis edilmesi ve siyasi çözüme ulaşılması konusunda başta Sahel grubu ülkeleri olmak üzere Afrika ülkelerinin ve Afrika'daki örgütlerin daha aktif olmasını biz destekliyoruz. Bu konularda da bugün yaptığımız görüşmelerde de gördük ki Nijer ile görüş ayrılığımız yok, tam tersine görüş birliğimiz var. Bundan sonra bu alanda iş birliğimizi nasıl sürdüreceğimizi konuştuk ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Nijer'in, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını yürütmenin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de geçici üye olarak seçildiğini anımsatan Çavuşoğlu, Nijer'i bu kuruluşlardaki görevi dolayısıyla tebrik etti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Nijer Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasındaki Malzeme Teslim Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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