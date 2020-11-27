Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de

27.11.2020 06:22 | Son Güncelleme: 27.11.2020 06:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'in başkenti Niamey'e geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve ??Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine ??Abba Siddick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Diyalogdan kaçmak için bahane ileri sürülüyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Diyalogdan kaçmak için bahane ileri sürülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Enes Batur Öykü Karayel Demet Akalın
Spor Mert Günok Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 06:27:25. #1.14#
title