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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA toplantısına katıldı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA toplantısına katıldı

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA toplantısına katıldı.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA toplantısına katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında, MIKTA dışişleri bakanları, New York'ta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin, Twitter hesabından, "Afganistan'daki durum, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık." açıklamasında bulundu.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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