Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor.
03.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını hatırlatmak isterim" - ANKARA
Kaynak: İHA