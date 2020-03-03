Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor.

03.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:49
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor. ülkelerinin uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını hatırlatmak isterim" - ANKARA

Kaynak: İHA

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