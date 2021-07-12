Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Galatasaray tepkisi Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Galatasaray tepkisi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Galatasaray tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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