Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt

05.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:34

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılarla ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır" dedi.