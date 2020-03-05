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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılarla ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır" dedi.

05.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:34
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt

Dışişleri Bakanı Dendias'ın 'ya gitmeye çalışan sığınmacılarla ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan, hakkımızda yalan yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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