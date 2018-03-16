Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Yerel Gazeteci Olduğunu İddia Eden Kişiye Tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Yerel Gazeteci Olduğunu İddia Eden Kişiye Tepki

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında bir araya geldi. 3 bakan toplantının ardında ortak basın toplantısı düzenledi.

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