Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Umman halkına başsağlığı mesajı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Umman halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

11.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Umman halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı , Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umman'ı modern ve istikrarlı bir ülke konumuna getiren vizyoner lider Sultan Kabus bin Said'e Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Umman halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Umman Sultanı Kabus 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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