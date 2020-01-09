Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği

09.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Libya'da yaşanan sürecin ele alındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA