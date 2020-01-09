Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

09.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:43
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği

Dışişleri Bakanı , AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Libya'da yaşanan sürecin ele alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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