Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.
02.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve normalleşme süreci hakkında görüştü.
Kaynak: AA