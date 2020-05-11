Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Dominikli mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesini görüştü.

Görüşmede ayrıca Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin tıbbi malzeme talepleri de ele alındı.

Kaynak: AA