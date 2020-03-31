Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcak ile telefon görüşmesi yaptı.
31.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcak ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Slovakyalı mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA