Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile telefonda görüştü.
18.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşları Haavisto ve Bukadum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA